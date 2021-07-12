Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в смешанном формате

16 июля в 10 часов на площади заводоуправления откроют фотогалерею почета, а в 15 часов на предприятии проведут торжественное собрание с награждением лучших сотрудников. В программе — выступление музыкантов Барнаульского духового оркестра.
В зрительном зале будут соблюдаться санитарные нормы и рекомендации к проведению массовых мероприятий — заполняемость 50%, масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей.
На корпоративном портале сотрудники могут поучаствовать в онлайн-марафоне «Километры будущего». Жителям Заринска предлагают присоединиться к команде НЛМК и вместе поставить рекорд — пробежать 50 000 км за месяц. Вклад каждого спортсмена считает специальная программа, зарегистрироваться можно на сайте «Виртуальный город».
На уникальной платформе виртуального города НЛМК можно посетить локации города металлургов, где каждая — приключение со своими онлайн активностями, конкурсами и викторинами. Среди них школа металлургов, аллея звезд производственной системы, академия безопасности, телецентр и другие виртуальные объекты.
К празднику сотрудникам предприятия традиционно выплатят денежную премию.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com