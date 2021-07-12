Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в смешанном формате

Праздничные мероприятия ко Дню металлурга пройдут на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) онлайн и офлайн, последние — с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и указа Губернатора Алтайского края в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

День металлурга пройдет онлайн и офлайн.

16 июля в 10 часов на площади заводоуправления откроют фотогалерею почета, а в 15 часов на предприятии проведут торжественное собрание с награждением лучших сотрудников. В программе — выступление музыкантов Барнаульского духового оркестра.

В зрительном зале будут соблюдаться санитарные нормы и рекомендации к проведению массовых мероприятий — заполняемость 50%, масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей.

На корпоративном портале сотрудники могут поучаствовать в онлайн-марафоне «Километры будущего». Жителям Заринска предлагают присоединиться к команде НЛМК и вместе поставить рекорд — пробежать 50 000 км за месяц. Вклад каждого спортсмена считает специальная программа, зарегистрироваться можно на сайте «Виртуальный город».

День металлурга пройдет онлайн и офлайн. АО «Алтай-Кокс»

На уникальной платформе виртуального города НЛМК можно посетить локации города металлургов, где каждая — приключение со своими онлайн активностями, конкурсами и викторинами. Среди них школа металлургов, аллея звезд производственной системы, академия безопасности, телецентр и другие виртуальные объекты.

К празднику сотрудникам предприятия традиционно выплатят денежную премию.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com