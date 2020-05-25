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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» выделили более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Волонтеры.
Волонтеры.
ОАО "Алтай-Кокс"

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 68 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники — одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам — бывшим работникам предприятия — доставляют наборы с продуктами и предметами первой необходимости.

До конца мая планируют доставить более 2100 наборов. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

Павел Лизогуб.
Павел Лизогуб.
ОАО «Алтай-Кокс»

Павел Лизогуб,
генеральный директор Алтай-Кокса:

Мы продолжаем системную работу по поддержке регионов присутствия и сотрудников компании с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и одиноких родителей, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на пожилых людей. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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