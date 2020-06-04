Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь жителям

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» — обеспечивает наборами с продуктами и предметами первой необходимости нуждающихся жителей Заринска в период распространения COVID-19.

Более 380 наборов передают через управление социальной защиты населения города.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» выделил более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 70 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники — одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

Социальная помощь жителям. ОАО «Алтай-Кокс» Социальная помощь жителям. ОАО «Алтай-Кокс» Социальная помощь жителям. ОАО «Алтай-Кокс» Социальная помощь жителям. ОАО «Алтай-Кокс»

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам — бывшим работникам предприятия — доставляют более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Александр Уманец Мы поддерживаем наши многодетные семьи, детей, ветеранов Алтай-Кокса. Но мы хотим помочь и жителям города, которые в этом нуждаются. Для нас это очень важно — поддержать семьи, которые столкнулись с трудностями, в виде адресной помощи.



Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, а также администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com