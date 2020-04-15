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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают помощь Заринской городской больнице

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передают защитные маски медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Первую партию в размере 10 тысяч штук передали в медицинское учреждение. Всего больнице направят свыше 20 тысяч масок. На эти средства фонд выделяет более 1 млн. рублей.

Заринская городская больница.
Заринская городская больница.
ОАО "Алтай-Кокс"

Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Помогать медицинскому персоналу в период пандемии крайне важно. Прекрасно, что социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает запросы медицинских работников. Сегодня мы обеспечиваем своих сотрудников необходимыми средствами защиты и готовы выделить маски для нужд больницы.

Социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Заринская городская больница.
Заринская городская больница.
ОАО «Алтай-Кокс»

Финансирование будет распределено на основе масштаба присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае. По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства и т.д.)

В рамках этой инициативы Группа НЛМК уже осуществила закупку медицинского оборудования по запросу Липецкой области, в т.ч. 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тыс. противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование.

Заринская городская больница.
Заринская городская больница.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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