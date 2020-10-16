Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали ковидному госпиталю аппарат для гемодиализа

Предприятие приобрело аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей. Он жизненно необходим пациентам для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.

— Медицинский персонал пятой городской больницы сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов со всего региона. Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.