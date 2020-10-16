Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали ковидному госпиталю аппарат для гемодиализа

Предприятие приобрело аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей. Он жизненно необходим пациентам для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.
Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
— Медицинский персонал пятой городской больницы сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов со всего региона. Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.
Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя — закупили для городской больницы № 5 Барнаула 100 флаконов медицинского препарата «Актемра» и 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов. Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
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