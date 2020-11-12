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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали ковидному госпиталю третью партию медикаментов

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице № 5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, очередную партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Горбольница №5.
Горбольница №5.
ОАО "Алтай-Кокс"

Предприятие приобрело 50 упаковок медицинского препарата «Илсира» стоимостью около 3 млн рублей. Препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

Это третья закупленная партия препаратов: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата «Актемра», в октябре — 200 упаковок. Общая стоимость переданных медикаментов превысила 11 млн рублей.

«Мы регулярно поддерживаем пациентов и медицинский персонал пятой городской больницы, который находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона, — отмечает Александр Уманец, член президиума фонда „Милосердие“, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование и средства защиты. Сейчас важно всеми силами поддерживать медицину».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя — закупили для городской больницы № 5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток и защитных экранов для лица.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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