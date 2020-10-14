Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали краевым медикам аппараты для искусственной вентиляции легких

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели для Краевой клинической больницы наиболее востребованное медицинское оборудование в период пандемии COVID-19.

Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких Hamilton-T1. Аппараты жизненно необходимы пациентам с особо сложным течением заболевания. На приобретение этого оборудования направили 5,3 млн. рублей.

«Мы понимаем насколько медики и пациенты с тяжелыми формами заболевания нуждаются сейчас в оборудовании, поэтому стремимся помочь, — отмечает Александр Уманец, член президиума фонда „Милосердие“, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы приобретаем наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».



Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» поддержали медиков ковидного госпиталя — закупили для городской больницы № 5 Барнаула 100 флаконов медицинского препарата «Актемра» и 10 специальных кроватей с электроприводом взрослых пациентов. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали Краевой клинической больнице аппараты для искусственной вентиляции легких. ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали Краевой клинической больнице аппараты для искусственной вентиляции легких. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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