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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали краевому ковидному госпиталю новую партию лекарств

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали городской больнице № 5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, очередную партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Городская больница №5 Барнаула.
Городская больница №5 Барнаула.
ОАО "Алтай-Кокс"

Предприятие приобрело медицинские препараты «Сарилумаб», «Барицитиниб» и «Дорипенем» стоимостью более 4 млн рублей. Эти медикаменты используют для комплексной терапии пациентов с коронавирусной инфекцией и лечения ее осложнений.

Ольга Обущак,
и.о. директора по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

— Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты и находим нужные препараты в сложных рыночных условиях. Мы поддерживаем медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19 и намерены помогать докторам и в дальнейшем. Социальный партнер НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае.

В течение осени ковидному госпиталю передали более 350 упаковок препарата «Актемра», который помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов. Общая стоимость переданных больнице № 5 медикаментов составила почти 14 млн рублей. До конца года 10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании НЛМК получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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