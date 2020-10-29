Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали медикаменты ковидному госпиталю

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице № 5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 200 упаковок медицинского препарата «Актемра» стоимостью более 4,5 млн рублей. Это вторая закупленная партия: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата. «Актемра» помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

«Мы всячески стремимся поддержать медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона, — отмечает Александр Уманец, член президиума фонда „Милосердие“, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя — закупили для городской больницы № 5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Городская больница № 5 Барнаула. ОАО «Алтай-Кокс»

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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