Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали очередную партию медикаментов ковидному госпиталю

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице № 5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, четвертую партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 50 упаковок медицинского препарата «Актемра» стоимостью почти 2,5 млн рублей. Препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

Это четвертая закупленная партия: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата, в октябре — 200 упаковок, в ноябре — 50 упаковок препарата аналогичного действия. Общая стоимость переданных больнице № 5 медикаментов превысила 13 млн рублей.

— Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты и находим нужные препараты в сложных рыночных условиях. Мы поддерживаем медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, — отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя — закупили для городской больницы № 5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

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