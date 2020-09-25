Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» поддерживают Заринскую городскую больницу

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) и благотворительный фонд « Милосердие » передали средства защиты медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

В медицинское учреждение передали 100 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 1,7 млн. рублей.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

— Сейчас, в период пандемии, как никогда важно помогать медицинскому персоналу. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников. Мы в полной мере обеспечиваем своих сотрудников необходимыми средствами защиты и готовы помогать медицинскому персоналу больницы. Наша задача сегодня — поддержать медиков на передовой борьбы с инфекцией.



Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города — в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Алтай-Кокс и благотворительный фонд «Милосердие» поддерживают Центральную городскую больницу Заринска. ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс и благотворительный фонд «Милосердие» поддерживают Центральную городскую больницу Заринска. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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