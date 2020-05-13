Алтай-Кокс (входит в компанию НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» оказывают помощь жителям села Боровлянка Алтайского края, которые пострадали при пожаре. Социальный партнер компании НЛМК выделил средства на приобретение мебели и бытовой техники для трех семей, передал продуктовые наборы. При содействии администрации Заринского района товары передают жителям села.

Для семей приобрели холодильники, стиральные машины, электроплиты, кровати, шкафы и постельные принадлежности.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Мы не смогли остаться равнодушными, когда к нам обратились за помощью. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддержал жителей. Семьи с детьми, пенсионеры остались без самого необходимого. Важно не оставить людей наедине с бедой в такое непростое время.

Ранее благотворительный фонд «Милосердие» оказал благотворительную помощь Заринской городской больнице — выделил более 1 млн. рублей на приобретение медицинских масок, как средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com