Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре.

Для семей приобрели холодильники, стиральные машины, электроплиты, кровати, шкафы и постельные принадлежности.
Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
Мы не смогли остаться равнодушными, когда к нам обратились за помощью. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддержал жителей. Семьи с детьми, пенсионеры остались без самого необходимого. Важно не оставить людей наедине с бедой в такое непростое время.
Ранее благотворительный фонд «Милосердие» оказал благотворительную помощь Заринской городской больнице — выделил более 1 млн. рублей на приобретение медицинских масок, как средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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