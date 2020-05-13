Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 29°C
42

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре

Алтай-Кокс (входит в компанию НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» оказывают помощь жителям села Боровлянка Алтайского края, которые пострадали при пожаре. Социальный партнер компании НЛМК выделил средства на приобретение мебели и бытовой техники для трех семей, передал продуктовые наборы. При содействии администрации Заринского района товары передают жителям села.

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре.
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре.
ОАО "Алтай-Кокс"

Для семей приобрели холодильники, стиральные машины, электроплиты, кровати, шкафы и постельные принадлежности.

Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Мы не смогли остаться равнодушными, когда к нам обратились за помощью. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддержал жителей. Семьи с детьми, пенсионеры остались без самого необходимого. Важно не оставить людей наедине с бедой в такое непростое время.

Ранее благотворительный фонд «Милосердие» оказал благотворительную помощь Заринской городской больнице — выделил более 1 млн. рублей на приобретение медицинских масок, как средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре.
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость