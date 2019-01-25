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Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия

В 2018 году Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил на природоохранные мероприятия 204,6 млн рублей.

Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия.
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

На заводе завершили масштабную реконструкцию систем очистки воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха. Установили высокоэффективные рукавные фильтры, усовершенствовали систему пылеудаления с помощью локальных укрытий, заменили вентиляторы на более мощные. Благодаря этому уровень очистки от пыли достиг 99,5%, улучшились условия труда работников.

Провели также ремонты систем очистки воздуха, отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования, градирен технической воды, насосного оборудования.

Улучшение экологических характеристик производства — одна из приоритетных целей Алтай-Кокса. Аккредитованная лаборатория управления экологии контролирует состояние атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия. С 2012 года к системе экомониторинга подключили передвижную станцию контроля атмосферного воздуха. В числе природоохранных объектов завода — коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и многое другое.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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