Алтай-Кокс начал ежегодную вакцинацию сотрудников.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) приступил к вакцинации сотрудников от гриппа и острых вирусных инфекций.

В заводскую медсанчасть поступила вакцина нового поколения, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов, А и Б, который сохраняется до 12 месяцев. Бесплатную прививку сотрудники получают во всех здравпунктах завода и поликлинике.

Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Предприятие проводит спортивные мероприятия, предоставляет работникам путевки санаторно-курортного лечения.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам:

Мы начинаем вакцинацию в сентябре: своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала, выработать иммунитет против вирусных инфекций.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.