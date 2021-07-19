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Алтай-Кокс наградил работников ко Дню металлурга

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга.

Генеральный директор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб.
Генеральный директор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб.
Фото ОАО "Алтай-кокс"

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб открыл на площади заводоуправления обновленную Галерею почета и поздравил коллектив.

На предприятии провели торжественное собрание с награждением лучших сотрудников.

Почетный металлург РФ Владимио Стрельцов.
Почетный металлург РФ Владимио Стрельцов.
Фото ОАО «Алтай-кокс»

Звание «Почетный металлург Российской Федерации» получил начальник смены ТЭЦ Владимир Стрельцов. Почетные грамоты Министерства промышленности РФ вручили пяти заводчанам. Медалью Алтайского края «За заслуги в труде» наградили огнеупорщика специализированного участка по горячему ремонту Константина Горбунова, машиниста коксовых машин Александра Дорохова, электромонтера цеха автоматизации Сергея Миронова.

Награждение лучших сотрудников предприятия.
Награждение лучших сотрудников предприятия.
Фото ОАО «Алтай-кокс»

Более 30 работников завода отметили почетными грамотами и благодарственными письмами регионального Правительства, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерства Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайкрайсовпрофа, благодарностями Губернатора.

Сотрудников завода поздравили председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко, глава Заринска Виктор Азгалдян, председатель Заринского городского Собрания депутатов Татьяна Цаберябая и другие.

Празднование проходило с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и указа Губернатора Алтайского края в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В зрительном зале соблюдали санитарные нормы и рекомендации к проведению массовых мероприятий — заполняемость 50%, масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей.

На торжественном мероприятии выступили музыканты Барнаульского духового оркестра.

Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии.

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