Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода

Жюри оценило состояние цехов, их арт-объекты с корпоративной символикой, озеленение и оформление участков.
По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, цех тепловодоснабжения и железнодорожный цех.
Сотрудники цеха улавливания установили стилизованные указатели участков подразделения, разместили баннеры с фотографиями лучших работников в форме олимпийских колец.
Заводские железнодорожники украсили территорию цеха баннерами, символом благотворительности НЛМК — стальным деревом, световым фонтаном и новым объектом — объемным макетом дрезины.
Работники цеха тепловодоснабжения отреставрировали фасад здания и оформили цветники.
Высокие результаты в конкурсе показали также централизованный участок складского хозяйства и пожарно-аварийная спасательная служба. Коллектив участка создал на своей территории уголок отдыха с декоративным колодцем, лавочками и мини-прудом, а сотрудники ПАСС установили новый макет пожарного автомобиля.
Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com