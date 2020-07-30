Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству предприятия. Ежегодно работники подразделений соревнуются в мастерстве оформления территории завода.

Жюри оценило состояние цехов, их арт-объекты с корпоративной символикой, озеленение и оформление участков.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, цех тепловодоснабжения и железнодорожный цех.

Сотрудники цеха улавливания установили стилизованные указатели участков подразделения, разместили баннеры с фотографиями лучших работников в форме олимпийских колец.

Заводские железнодорожники украсили территорию цеха баннерами, символом благотворительности НЛМК — стальным деревом, световым фонтаном и новым объектом — объемным макетом дрезины.

Работники цеха тепловодоснабжения отреставрировали фасад здания и оформили цветники.

Высокие результаты в конкурсе показали также централизованный участок складского хозяйства и пожарно-аварийная спасательная служба. Коллектив участка создал на своей территории уголок отдыха с декоративным колодцем, лавочками и мини-прудом, а сотрудники ПАСС установили новый макет пожарного автомобиля.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com