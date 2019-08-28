Алтай-Кокс организовал летний отдых детей заводчан

В этом году дети работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели летние каникулы в детском оздоровительном лагере им. Гагарина (Барнаул), в заводском профилактории «Бодрость» и в санатории «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.