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Алтай-Кокс организовал семейный конкурс

Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провел на Заринском городском пляже конкурс «Замки на песке», в нем участвовали 16 заводских семей.

Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Алтай-Кокс

Конкурсанты создавали арт-объекты из песка. В результате семейного творчества на берегу реки Чумыш появились сказочные замки, песочная исследовательская лаборатория, макет корабля с алыми парусами, автомобиль и фигуры морских обитателей.

Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса.
Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса.
Алтай-Кокс

Идея проведения творческого конкурса «Замки на песке» исторически принадлежит профсоюзному комитету завода. Мы с радостью ее поддержали и развиваем. Это по-настоящему семейный праздник" - отмечает Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса.

Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Алтай-Кокс
Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Алтай-Кокс
Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Алтай-Кокс
Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Алтай-Кокс

Все семьи приняли участие в интерактивной развлекательной программе от женсовета завода и получили подарки для пляжного отдыха.

Фоторепортаж по ссылке

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