Алтай-Кокс организовал семейный конкурс

Конкурсанты создавали арт-объекты из песка. В результате семейного творчества на берегу реки Чумыш появились сказочные замки, песочная исследовательская лаборатория, макет корабля с алыми парусами, автомобиль и фигуры морских обитателей.
Идея проведения творческого конкурса «Замки на песке» исторически принадлежит профсоюзному комитету завода. Мы с радостью ее поддержали и развиваем. Это по-настоящему семейный праздник" - отмечает Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса.
Все семьи приняли участие в интерактивной развлекательной программе от женсовета завода и получили подарки для пляжного отдыха.
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