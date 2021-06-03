Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.

По приглашению предприятия в городском Доме культуры «Строитель» выступили артисты краевого театра кукол «Сказка».
Спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 500 детей сотрудников завода.
Фоторепортаж доступен по ссылке.
Также женсовет предприятия организовал для семей заводчан творческий конкурс «Рисунки на асфальте». Фото детских работ принимают до 15 июня. Творческие работы поощрят призами от женсовета завода.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com