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Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для заринских ребят театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей.

Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
АО "Алтай-Кокс"

По приглашению предприятия в городском Доме культуры «Строитель» выступили артисты краевого театра кукол «Сказка».

Спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 500 детей сотрудников завода.

Фоторепортаж доступен по ссылке.

Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»

Также женсовет предприятия организовал для семей заводчан творческий конкурс «Рисунки на асфальте». Фото детских работ принимают до 15 июня. Творческие работы поощрят призами от женсовета завода.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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