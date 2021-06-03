Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) провел для заринских ребят театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей.

По приглашению предприятия в городском Доме культуры «Строитель» выступили артисты краевого театра кукол «Сказка».

Спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 500 детей сотрудников завода.

Фоторепортаж доступен по ссылке.

Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников. АО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников. АО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников. АО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников. АО «Алтай-Кокс»

Также женсовет предприятия организовал для семей заводчан творческий конкурс «Рисунки на асфальте». Фото детских работ принимают до 15 июня. Творческие работы поощрят призами от женсовета завода.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com