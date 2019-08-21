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Жизнь
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Алтай-Кокс организовал турслет для детей сотрудников компании

Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провел детский туристический слет на турбазе села Казанцево Заринского района.

Детский туристический слет.
Детский туристический слет.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

Более 20 школьников преодолевали полосу препятствий, учились разводить костер, ставить палатки, участвовали в викторине «Знаковые места Алтайского края».

Опытные туристы провели для ребят увлекательную экскурсию по местным достопримечательностям.

Детский туристический слет.
Детский туристический слет.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»
Детский туристический слет.
Детский туристический слет.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»
Детский туристический слет.
Детский туристический слет.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

По итогам состязаний все дети получили грамоты и сладкие призы.

При финансовой поддержке Алтай-Кокса женсовет работает с многодетными семьями, занимается патриотическим воспитанием молодежи, организует мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню семьи, Дню знаний, Дню матери.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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