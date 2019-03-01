Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор».

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовали союз молодежи и профсоюз завода, а также группа «Заринск рулит».

Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.

Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.

Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения № 2.

«Ночной дозор». Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com