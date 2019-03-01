Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор».

Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.
Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.
Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения № 2.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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