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Алтай-Кокс освоил производство нового вида продукции

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) первым в России освоил производство кокса литейного класса 100 мм и более. Такой кокс используется в качестве топлива в высокопроизводительных печах шахтного типа — вагранках — для производства теплоизоляционных материалов.

Производство кокса литейного класса 100 мм и более.
Производство кокса литейного класса 100 мм и более.
ОАО "Алтай-Кокс"

Освоение новой продукции позволит компании расширить рынки сбыта за счет импортозамещения. Ранее производители теплоизоляционных материалов закупали кокс класса 100 мм на европейском рынке.

Первая партия 800 тонн отгружена производителям тепло- и звукоизоляционных материалов. Объем производства этого вида продукции на Алтай-Коксе планируется на уровне 7 тысяч тонн в год.

Сортамент Алтай-Кокса включает кокс литейный каменноугольный фракций 40, 60, 80, 100 мм и более (применяется в вагранках и литейном производстве), кокс металлургический фракции 25 мм и более (для выплавки чугуна в доменном производстве), коксовый орешек класса 10−25 мм (для производства ферросплавов) и коксовую мелочь до 10 мм (для агломерации железных руд и электродов). Кокс получают при нагревании угольного концентрата до 1050 градусов в коксовых батареях без доступа воздуха.

Компания выпускает также широкий спектр химической продукции: пек каменноугольный, сульфат аммония, бензол сырой, смола каменноугольная и другое.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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