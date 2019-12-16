Алтай-Кокс освоил производство нового вида продукции

Освоение новой продукции позволит компании расширить рынки сбыта за счет импортозамещения. Ранее производители теплоизоляционных материалов закупали кокс класса 100 мм на европейском рынке.
Первая партия 800 тонн отгружена производителям тепло- и звукоизоляционных материалов. Объем производства этого вида продукции на Алтай-Коксе планируется на уровне 7 тысяч тонн в год.
Сортамент Алтай-Кокса включает кокс литейный каменноугольный фракций 40, 60, 80, 100 мм и более (применяется в вагранках и литейном производстве), кокс металлургический фракции 25 мм и более (для выплавки чугуна в доменном производстве), коксовый орешек класса 10−25 мм (для производства ферросплавов) и коксовую мелочь до 10 мм (для агломерации железных руд и электродов). Кокс получают при нагревании угольного концентрата до 1050 градусов в коксовых батареях без доступа воздуха.
Компания выпускает также широкий спектр химической продукции: пек каменноугольный, сульфат аммония, бензол сырой, смола каменноугольная и другое.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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