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Алтай-Кокс открывает оздоровительный сезон для работников

Корпоративный санаторий-профилакторий «Бодрость» открывает традиционные заезды для работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК). Оздоровительный период продлится до апреля 2020 года. За это время в здравнице отдохнут более 600 заводчан.

Корпоративный санаторий-профилакторий «Бодрость» .
Корпоративный санаторий-профилакторий «Бодрость» .
ОАО "Алтай-Кокс"

Санаторий «Бодрость» применяет прогрессивные методики лечения: спелео- и гипокситерапию, теплолечение (грязь, озокерит, нафталан), лечебные ванны и души, ингаляции, ароматерапию и другие. Физическую форму укрепляют лечебной физкультурой, плаванием, занятиями на тренажерах.

Для профилактики профессиональных и соматических заболеваний заводчане получают фитосборы, кислородные коктейли, медоперговую смесь.

На Алтай-Коксе поддерживают и укрепляют здоровье сотрудников: проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, молоком и соками с пектином. На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно направляет порядка 40 млн рублей.

Справка

Санаторий-профилакторий «Бодрость» рассчитан на 105 мест. Период оздоровления сотрудников Алтай-Кокса длится с сентября до апреля следующего года. В мае санаторий принимает ветеранов завода, летом — детей заводчан.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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