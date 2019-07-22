Фотофакты. Алтай-Кокс отметил День металлурга

Стратегический марафон, эксклюзивная автобусная экскурсия, шествие трудовых коллективов, пенное шоу и звезды российской эстрады — Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) масштабно отпраздновал День металлурга и День города Заринска.

В стратегическом марафоне Алтай-Кокса приняли участие более 500 человек. Заводчане и горожане пробежали дистанцию 1,5 километра от площади ДК «Металлург» до спорткомплекса «Олимп». Все — в футболках с праздничной символикой.

Сотрудники Алтай-Кокса образовали самую массовую колонну шествия трудовых коллективов, посвященного 40-летию Заринска. В организации шествия помогала заводская команда волонтеров.

Фотографии с праздника можно посмотреть по ссылке

Празднично оформленный автобус Алтай-Кокса проехал по экскурсионному маршруту с посещением знаковых мест Заринска, в том числе территории завода. Ведущие — ребята-волонтеры — по громкой связи знакомили жителей и гостей города с достопримечательностями.

В креативной фотозоне все желающие делали бесплатную фотосессию у пресс-воллов, стендов и ростовых фигур, а теперь могут забрать снимки в группе Алтай-Кокса ВКонтакте.

День металлурга. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Для юных заринчан заводской союз молодежи устроил конкурсы, мастер-классы и 20-минутное пенное шоу.

Вечером Алтай-Кокс подарил металлургам Заринска, всем жителям и гостям города грандиозный концерт с участием группы «На-На», Игоря Корнелюка и Лолиты. Концерт собрал около 30 тысяч зрителей. Праздник завершился фейерверком.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com