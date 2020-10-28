Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели автомобиль скорой помощи для Центральной городской больницы Заринска, два отделения которой переоборудовали в ковидный госпиталь.

Автомобиль скорой помощи марки ГАЗ-32214 «Газель» необходим медицинскому учреждению для более оперативной работы в период пандемии. На приобретение машины скорой помощи направили более 3,7 млн. рублей.

«Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска, — отмечает Александр Уманец, член президиума фонда „Милосердие“, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников на передовой борьбы с инфекцией. Наша задача сегодня — создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов».

С начала пандемии Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали в медицинское учреждение 120 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 3,2 млн. рублей.

Администрации города помогли в приобретении бесконтактных термометров, бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков для образовательных учреждений Заринска, дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Алтай-Кокс передал автомобиль скорой помощи заринским медикам. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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