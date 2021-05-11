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Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы участвует в мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы.
Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы.
АО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж по ссылке.

Представители Союза молодежи, профсоюзной организации, руководители завода возложили цветы и венки к вечному огню на Мемориале Славы. Дань уважения выразили в рамках актуальных мер профилактики инфекции COVID-19 — с использованием защитных масок, выдерживая временной интервал.

Накануне Дня Победы поздравили ветеранов — бывших работников компании. Двум ветеранам Великой Отечественной войны — Якову Григорьевичу Машошину и Ивану Семеновичу Осипову, а также 12 труженикам тыла вручили подарочные наборы. Ветеранам передали открытки, посвященные Дню Победы, которые выполнили заринские школьники. Вокальная группа совета ветеранов Алтай-Кокса исполнила фронтовые песни.

В столовых предприятия распространили георгиевские ленты и приготовили «солдатскую» кашу.

Кроме того, работники предприятия принимают участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК — «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Поем и помним» и других.

Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы.
Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы.
АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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