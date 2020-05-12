Алтай-Кокс поддержал празднование 75-летия Победы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы участвует в мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

Представители Союза молодежи, профсоюзной организации, руководители завода возложили цветы и венки к вечному огню на Мемориале Славы. Дань уважения выразили в рамках актуальных мер профилактики инфекции COVID-19 — с использованием защитных масок, избегая массовости, выдерживая временной интервал.

Накануне юбилея Победы поздравили ветеранов — бывших работников компании. Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки — стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы.

В столовых предприятия бесконтактно распространили георгиевские ленты. По заводскому радио зазвучали истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.

Кроме того, работники предприятия принимают участие в онлайн-акциях и конкурсах, которые организованы на корпоративном портале Группы НЛМК — «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин — русская душа».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com