Алтай-Кокс поддержал творческий конкурс «Журфест»

В Центре в честь открытия организовали четыре тематических мастер-класса по азам фотографии, газетной верстки, основам словотворчества и постановочной съемки, а также экспресс-занятие «Сила слова». Участниками мастер-классов стали около 80 заринских школьников и педагогов, а также студенты политехнического техникума.
Традиционно конкурс «Журфест» проводят по номинациям: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, печатная и тележурналистика. Специальные номинации этого года посвящены Году науки и наставничеству.
Конкурсная комиссия ЦДТ Заринска принимает творческие работы до середины января, итоги подведут в феврале 2024 года. Победители получат корпоративные подарки от Алтай-Кокса.