6 декабря
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Жизнь

Алтай-Кокс поддержал творческий конкурс «Журфест»

В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

В Центре в честь открытия организовали четыре тематических мастер-класса по азам фотографии, газетной верстки, основам словотворчества и постановочной съемки, а также экспресс-занятие «Сила слова». Участниками мастер-классов стали около 80 заринских школьников и педагогов, а также студенты политехнического техникума.

В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Традиционно конкурс «Журфест» проводят по номинациям: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, печатная и тележурналистика. Специальные номинации этого года посвящены Году науки и наставничеству.

Конкурсная комиссия ЦДТ Заринска принимает творческие работы до середины января, итоги подведут в феврале 2024 года. Победители получат корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
В заринском Центре детского творчества стартовал 14-й открытый городской конкурс творческих работ «Журфест».
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».
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