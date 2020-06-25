Алтай-Кокс поддерживает школы и детские сады в период пандемии COVID-19

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» — помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.

Школам и детским садам района требуются более 30 бесконтактных приборов, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса

Наш приоритет — безопасность детей, поэтому мы поддерживаем образовательные учреждения. Мы поддерживаем Заринск и Заринский район в стремлении обеспечить в школах и садах проведение температурного контроля в безопасном — бесконтактном формате.

Алтай-Кокс: помощь школам и садам района Фото Группы НЛМК Алтай-Кокс: помощь школам и садам района Фото Группы НЛМК

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города — в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Благотворительный фонд «Милосердие» также выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com