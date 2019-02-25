Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Тимофей Мочалов, Полина Житникова, Софья Пискунова, Елизавета Жаворонкова, Арина Литовченко, Григорий Соколов, Диана Зидлер, Сергей Чепурнов и другие. Гран-при завоевала Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.
Всем победителям и призерам вручили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.
Фоторепортаж с награждения по ссылке.
Одно из важных направлений кадровой политики Алтай-Кокса — поддержка образования. Предприятие ведет целенаправленную работу со школьниками и студентами, которые в будущем, возможно, свяжут судьбу с заводом и станут достойной сменой нынешним работникам.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com