Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

В заринском Центре детского творчества подвели итоги IХ Открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2019», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

IХ Открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2019». ОАО «Алтай-Кокс»

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В конкурсе приняли участие 150 школьников города и Заринского района. Юные любители словотворчества предоставили на суд жюри около 90 работ в разных номинациях: публицистикапрозапоэзиялитературные сборникиспецвыпуски газетытележурналистика. Большая часть творческих работ посвящена 40-летнему юбилею Заринска. Ребята писали истории первостроителейстихи и зарисовки о городе и его жителяхснимали видеоролики о заринских чемпионахздоровом образе жизни.

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Тимофей Мочалов, Полина Житникова, Софья Пискунова, Елизавета Жаворонкова, Арина Литовченко, Григорий Соколов, Диана Зидлер, Сергей Чепурнов и другие. Гран-при завоевала Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.

Всем победителям и призерам вручили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.

Фоторепортаж с награждения по ссылке.

Одно из важных направлений кадровой политики Алтай-Кокса — поддержка образования. Предприятие ведет целенаправленную работу со школьниками и студентами, которые в будущем, возможно, свяжут судьбу с заводом и станут достойной сменой нынешним работникам.

IХ Открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2019». ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com