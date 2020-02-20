Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

В этом году в конкурсе приняли участие более 160 школьников, студентов и преподавателей Заринска, Заринского района и Барнаула. Они предоставили на суд жюри 78 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), публицистика, литературные сборники, спецвыпуски газеты, тележурналистика.
Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Сергей Чепурнов, Полина Житникова, Милена Вольф, Арина Литовченко, Ева Чернодарова, Мила Тимофеева и другие. Сразу в двух литературных номинациях — с циклом стихотворений «Романтика на двоих» и собственным поэтическим сборником «Воин света» — победила Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.
Всем победителям и призерам вручили подарки от Алтай-Кокса.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
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