Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
18

Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

В заринском Центре детского творчества подвели итоги юбилейного Х Открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2020», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс.

Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
ОАО "Алтай-Кокс"

В этом году в конкурсе приняли участие более 160 школьников, студентов и преподавателей Заринска, Заринского района и Барнаула. Они предоставили на суд жюри 78 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), публицистика, литературные сборники, спецвыпуски газеты, тележурналистика.

Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
ОАО «Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
ОАО «Алтай-Кокс»
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
ОАО «Алтай-Кокс»

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Сергей Чепурнов, Полина Житникова, Милена Вольф, Арина Литовченко, Ева Чернодарова, Мила Тимофеева и другие. Сразу в двух литературных номинациях — с циклом стихотворений «Романтика на двоих» и собственным поэтическим сборником «Воин света» — победила Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.

Всем победителям и призерам вручили подарки от Алтай-Кокса.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость