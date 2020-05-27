Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» — оказал помощь администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.

Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса.

Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей.

Также администрации Заринска передали более 5000 литров дезинфицирующего средства для обработки городских мест общего пользования на сумму около 170 тысяч. рублей.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Александр Уманец Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей и поддержать детские учреждения. Для нас это приоритетно. Наиболее уязвимы люди именно в местах общего пользования. Это зоны повышенного внимания. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи, дети чувствовали себя в безопасности.



Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок.

Социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса. ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса. ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса. ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com