Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки

В канун Нового года дети сотрудников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) получат от предприятия более 2600 праздничных подарков.

В подарочный набор входят конфеты, шоколадная медаль с символом года и набор светоотражающих наклеек для безопасности юных пешеходов.

К подарку прилагается пригласительный билет на новогоднюю сказку «Холодное сердце» для детей до 14 лет. Представления пройдут 4 и 5 января в городском доме культуры «Строитель».

Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки ОАО «Алтай-Кокс» Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки ОАО «Алтай-Кокс»

Более 360 новогодних подарков Алтай-Кокса вручат ребятишкам из малообеспеченных семей, подшефного детского дома, а также воспитанникам православного детского сада и воскресной школы Вознесенского храма.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

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