Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки для детей Заринска

В канун Нового года дети сотрудников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) получат от предприятия 2500 праздничных подарков.

В подарочный набор входят конфеты, многофункциональная сумка-планшетка со светоотражающей полосой для безопасности юных пешеходов и игровой комплект «Выходи играть» (карточки с описанием детских игр для разных возрастов).

К подарку прилагается пригласительный билет на новогодние утренники для детей от 2 до 10 лет. Малыши пойдут на представление «Где живет настоящее волшебство», а ребята постарше — на креативное шоу «Килограммы новогодних эмоций». Представления пройдут в начале января в городском доме культуры «Строитель».

Более 250 новогодних подарков Алтай-Кокса вручат ребятишкам из малообеспеченных семей, подшефного детского дома, а также воспитанникам православного детского сада и воскресной школы.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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