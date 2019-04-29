Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) оказал безвозмездную помощь Алтайской митрополии в доставке в регион к празднику Светлой Пасхи Благодатного огня.

Прибытие великой святыни в Россию из Иерусалима организовывает международный Фонд святого апостола Андрея Первозванного. По просьбе Алтайской митрополии накануне великого праздника представитель Алтай-Кокса Елена Новичихина отправилась в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.

Благодатный огонь. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.

Уже шестой раз предприятие организует доставку Благодатного огня в Алтайский край.

Благодатный огонь. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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