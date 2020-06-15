Алтай-Кокс помогает нуждающимся в период пандемии COVID-19

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» — выделил более 1,3 млн рублей на закупку продуктовых наборов для жителей Заринска, нуждающихся в поддержке.

Это многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи с детьми с ограниченными возможностями и одинокие родители.

Более 1000 наборов сформировали при содействии администрации города и передали через школы Заринска.

Александр Уманец,

член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Александр Уманец

Наша благотворительная акция — это часть большой системной работы компании НЛМК по поддержке регионов присутствия и сотрудников в период пандемии коронавируса. Мы поддержали наши многодетные семьи, детей, ветеранов Алтай-Кокса. Не менее важно для нас помочь заринским семьям, которые столкнулись с трудностями, в виде адресной помощи. Мы делаем это точечно. С фокусом на решении конкретных проблем сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи.

Ранее более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города.

В мае Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» выделили более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Социальная помощь жителям ОАО «Алтай-Кокс» Социальная помощь жителям ОАО «Алтай-Кокс»

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 70 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам — бывшим работникам предприятия — доставили более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

Также Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города — в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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