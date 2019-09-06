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Жизнь
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Алтай-Кокс помогает региону готовить кадры будущего

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) стал партнером краевого проекта стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», которая нацелена на развитие лидерских качеств у школьников и студентов для участия в важных социально-экономических проектах.

Кадры будущего.
Кадры будущего.
ОАО "Алтай-Кокс".

Сотрудники Алтай-Кокса совместно с инициативной молодежью реализуют четыре проекта экологической и социальной направленности — «Зеленый Заринск 2020», «Живи, родник!», «Молодой лидер Алтая» и «Мы — тимуровцы». Под каждый проект на конкурсной основе наставники сформировали команды по 8−10 человек. В них в числе прочих вошли студенты Заринского политехнического техникума и учащиеся заринской школы № 15, преимущественно из профильного класса Алтай-Кокса.

Кадры будущего.
Кадры будущего.
ОАО «Алтай-Кокс».
Кадры будущего.
Кадры будущего.
ОАО «Алтай-Кокс».

Работа над проектами продлится до весны 2020 года. Затем пять лучших команд региона представят свои инициативы на всероссийском форуме «Наставник» в Москве.

Алтайский край вошел в число 23 пилотных территорий России по реализации проекта «Кадры будущего для регионов». В нем приняли участие более 230 школьников и студентов средних и высших учебных заведений. Наставниками выступили представители более 20 предприятий и организаций региона.

Проект предоставит школьникам и студентам возможность стажироваться в ведущих компаниях региона, обучаться в региональной Губернаторской школе, находить инвесторов для реализации своих инициатив.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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