Алтай-Кокс помогает школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса

По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах должны быть санитайзеры, а организаторов, наблюдающих и выпускников, просят носить маски и перчатки.

В образовательные учреждения передали 10 тыс. медицинских масок, 4 тыс. защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей. На эти цели фонд выделил более 700 тыс. рублей.

Мы поддерживаем Заринск в стремлении провести единые государственные экзамены по новым санитарным требованиям в связи с пандемией COVID-19, — комментирует. Мы стремимся поддержать жителей города в борьбе с инфекцией.