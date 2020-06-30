Алтай-Кокс помогает школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса

По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах должны быть санитайзеры, а организаторов, наблюдающих и выпускников, просят носить маски и перчатки.
В образовательные учреждения передали 10 тыс. медицинских масок, 4 тыс. защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей. На эти цели фонд выделил более 700 тыс. рублей.
Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
Мы поддерживаем Заринск в стремлении провести единые государственные экзамены по новым санитарным требованиям в связи с пандемией COVID-19, — комментирует. Мы стремимся поддержать жителей города в борьбе с инфекцией.
Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города — в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.
Благотворительный фонд «Милосердие» выделит
500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com