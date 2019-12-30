Алтай-Кокс помогает студентам в выборе престижной профессии

На ярмарке вакансий студенты восьми инженерных и исследовательских школ узнали о востребованных профессиях, о специфике производства, условиях прохождения практики, возможностях карьерного роста и социальных программах на Алтай-Коксе. Им также рассказали о корпоративной программе «Студент Алтай-Кокса». Программа предусматривает выплату стипендий или оплату обучения, прохождение практики, дальнейшее трудоустройство по специальности на предприятие. В конкурсном отборе могут принять участие студенты второго и последующих курсов профильных учебных заведений, с успеваемостью не ниже 4,5 балла. Для этого нужно подать заявление в отдел по обучению и развитию персонала Алтай-Кокса.
Впервые в рамках Дней карьеры прошло мероприятие «Лайфхаки для работодателей», где студенты рассказали о самых эффективных инструментах привлечения будущих молодых сотрудников.
Алтай-Кокс развивает партнерство с семью профильными учебными заведениями Сибири. Предприятие реализует программы по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет дуальное обучение, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
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