Алтай-Кокс повышает интерес молодежи к рабочим профессиям

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) принял участие в дне открытых дверей в Заринском политехническом техникуме.

На мероприятие пригласили выпускников школ Заринска и близлежащих районов. Для них провели экскурсии по мастерским техникума, мастер-классы по основным профессиям, профориентационное тестирование.

Елена Малышевская, представитель кадровой службы Алтай-Кокса, рассказала школьникам о востребованных рабочих профессиях, социальных программах и возможностях карьерного роста на предприятии. Руководители цехов завода Владислав Калачев и Юрий Морозов, в прошлом выпускники Заринского политехнического техникума, поделились историями успеха в профессиональном и карьерном развитии.

День открытых дверей. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о дне открытых дверей можно просмотреть по ссылке.

Алтай-Кокс работает с Заринским политехническим техникумом в системе дуального (практикоориентированного) обучения. Ежегодно в подразделениях завода практику проходят около 100 студентов под руководством наставников. Новый формат обучения помогает студентам адаптироваться к условиям работы на производстве, получить практические навыки по профессии.

С 2017 года техникум участвует в целевой корпоративной программе «Студент Алтай-Кокса», благодаря чему студенты с хорошей успеваемостью получают стипендии от предприятия, проходят практику и имеют гарантии трудоустройства.

День открытых дверей. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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