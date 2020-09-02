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Алтай-Кокс поздравил школьников Заринска с Днем знаний

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел праздничные мероприятия ко Дню знаний во всех школах города. Почти 600 первоклассников Заринска получили подарки, и 130 родителей — материальную помощь в рамках акции «Соберем детей в школу».

Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО "Алтай-Кокс"

1 сентября для школьников организовали праздничную программу с участием героев популярных мультфильмов. Все первоклассники Заринска получили подарочные наборы — акварельные краски, пластилин и книжки-раскраски «Завод глазами коксовичка» с историей родного города и завода.

«Мы понимаем, насколько важно поднять настроение детям в условиях пандемии — устроить небольшой, но запоминающийся праздник, особенно для первоклассников, и дополнительно поддержать материально семьи наших сотрудников, — комментирует Александр Уманец, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. — Пусть новый учебный год будет легким и интересным».

На Алтай-Коксе ежегодно проводят акцию «Соберем детей в школу». Единовременную выплату на подготовку к новому учебному году получили одинокие родители, многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.

В период пандемии COVID-19 Алтай-Кокс с помощью социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» поддержал образовательные учреждения Заринска и района — передал бесконтактные термометры, защитные маски, перчатки и средства дезинфекции.

Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
Праздничное мероприятие ко Дню знаний.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com

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