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Жизнь
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Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в Международный женский день организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий и розыгрыш призов.

Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта
Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта
ОАО "Алтай-Кокс"

На праздничной сцене выступил ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого — лауреат международных фестивалей и смотров, участник культурных программ Олимпиады-80 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи, а также инструментальный ансамбль Барнаульской филармонии.

Завершился концерт праздничной лотереей. Пятнадцать заводчанок выиграли сертификаты на посещение санатория-профилактория «Бодрость», салона красоты и магазина косметики.

В фойе заводоуправления открыли фотозону в русском народном стиле. По заводскому радио звучали поздравления от мужского коллектива.

Фоторепортаж о финале конкурса смотрите по ссылке.

Алтай-Кокс также организовал в канун 8 Марта праздничный концерт для своих ветеранов.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

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