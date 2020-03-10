Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

На праздничной сцене выступил ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого — лауреат международных фестивалей и смотров, участник культурных программ Олимпиады-80 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи, а также инструментальный ансамбль Барнаульской филармонии.
Завершился концерт праздничной лотереей. Пятнадцать заводчанок выиграли сертификаты на посещение санатория-профилактория «Бодрость», салона красоты и магазина косметики.
В фойе заводоуправления открыли фотозону в русском народном стиле. По заводскому радио звучали поздравления от мужского коллектива.
Фоторепортаж о финале конкурса смотрите по ссылке.
Алтай-Кокс также организовал в канун 8 Марта праздничный концерт для своих ветеранов.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/