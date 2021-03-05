Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) накануне Международного женского дня организовал для сотрудницразвлекательную программу, площадку для фотосессии и розыгрыш подарков.

ОАО «Алтай-Кокс»

В эфире корпоративного радио звучали поздравления от мужского коллектива, выступили артисты театра эстрады «Дети лейтенанта Шмидта». Артисты коллектива исполнили юмористические номера, песни и провели конкурсы, участники которых получили подарки от предприятия и женсовета.

В фойе заводоуправления открыли праздничную фотозону.

ОАО «Алтай-Кокс»

Кроме этого, сотрудники участвовали в онлайн-конкурсах и акциях, которые проходили на корпоративном портале Группы НЛМК — женщины рассказывали о своих профессиях, увлечениях, проявляли креативные и спортивные способности.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/