Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в преддверии празднования Дня Великой Победы поздравил на дому ветеранов — бывших работников завода.

Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Двум ветеранам Великой Отечественной войны — Якову Григорьевичу Машошину и Ивану Семеновичу Осипову, а также 12 труженикам тыла вручили подарочные наборы. Ветеранам передали открытки, посвященные Дню Победы, которые выполнили заринские школьники. Вокальная группа совета ветеранов Алтай-Кокса исполнила фронтовые песни.

В рамках празднования Дня Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

В столовых предприятия распространят георгиевские ленты и приготовят «солдатскую» кашу.

Представители завода 9 мая примут участие в традиционном митинге на Мемориале Славы. Активисты Союза молодежи возложат венок к вечному огню. Алтай-Кокс организует для горожан традиционную полевую кухню. Также на Мемориале будет работать тематическая фотозона.

Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. АО «Алтай-Кокс»

Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК — «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Поем и помним» и других.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com