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Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы поздравил ветеранов — бывших работников компании.

Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы.
Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы.
ОАО "Алтай-Кокс"

Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки — стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы. Ветераны уже получили государственные юбилейные медали.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

По заводскому радио зазвучат истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.

В столовые предприятия бесконтактно распространят георгиевские ленты. Представители Союза молодежи возложат венок к вечному огню на Мемориале Славы.

Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК — «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин — русская душа».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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