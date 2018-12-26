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Жизнь
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Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для ветеранов праздничный концерт и вечер отдыха.

Праздничный концерт.
Праздничный концерт.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

С вокальными и танцевальными номерами для них выступили солисты и творческие коллективы Заринска. Во время интерактивной программы ветераны обменивались оригинальными пожеланиями, примеряли роль Деда Мороза и Снегурочки, исполняли новогодние песни и частушки. Самые активные и артистичные получили корпоративные подарки.

Продолжился праздник «Вечеринкой под елкой» с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.

Праздничный концерт.
Праздничный концерт.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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