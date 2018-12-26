Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.
С вокальными и танцевальными номерами для них выступили солисты и творческие коллективы Заринска. Во время интерактивной программы ветераны обменивались оригинальными пожеланиями, примеряли роль Деда Мороза и Снегурочки, исполняли новогодние песни и частушки. Самые активные и артистичные получили корпоративные подарки.
Продолжился праздник «Вечеринкой под елкой» с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com