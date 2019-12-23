Алтай-Кокс поздравил ветеранов с Новым годом

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для ветеранов новогодний концерт и вечер отдыха. С вокальными и танцевальными номерами для них выступили солисты и творческие коллективы Заринска.

Новогодний концерт и вечер отдыха для ветеранов.

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Памятными подарками поощрили семейные пары ветеранов, отметивших 50-летие супружества. Это семьи Геннадия Петровича и Лидии Альвиновны Киселевых, Василия Михайловича и Нины Николаевны Ивановых.

«Золотые» юбиляры. ОАО «Алтай-Кокс»

Во время интерактивной программы ветераны исполняли новогодние песни, отвечали на вопросы праздничной викторины. Самые инициативные и артистичные получили корпоративные подарки.

Продолжился праздник вечеринкой с новогодними конкурсами, карнавальными костюмами и танцами.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com