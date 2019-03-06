Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником.

Представители Алтай-Кокса поздравили пенсионеров и отметили, что ветеранскую организацию можно считать отдельным цехом завода со своими активностями, традициями, успехами, вкладом в общее дело. Председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Павлова пожелала ветеранам оставаться такими же бодрыми и молодыми душой.
Ветераны-мужчины подготовили для своих бывших коллег поэтическое выступление.
Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.
Продолжился вечер концертом с вокальными и танцевальными номерами, конкурсами, просмотром видеороликов о жизни завода и ветеранской организации.
Пенсионеры в честь Международного женского дня оформили оригинальную ретро-выставку с фотографиями из семейных альбомов.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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