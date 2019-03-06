Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал для своих ветеранов праздничный концерт в канун 8 Марта.

Представители Алтай-Кокса поздравили пенсионеров и отметили, что ветеранскую организацию можно считать отдельным цехом завода со своими активностями, традициями, успехами, вкладом в общее дело. Председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Павлова пожелала ветеранам оставаться такими же бодрыми и молодыми душой.

Ветераны-мужчины подготовили для своих бывших коллег поэтическое выступление.

Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о празднике смотрите по ссылке.

Продолжился вечер концертом с вокальными и танцевальными номерами, конкурсами, просмотром видеороликов о жизни завода и ветеранской организации.

Пенсионеры в честь Международного женского дня оформили оригинальную ретро-выставку с фотографиями из семейных альбомов.

Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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