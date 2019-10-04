Сотрудники кадровой службы Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) встретились со студентами профильных специальностей на всероссийском молодежном профориентационном форуме «Карьера.ру». Мероприятие прошло в Алтайском государственном техническом университете.

Студентам рассказали о деятельности предприятия, возможностях карьерного развития, молодежных программах, профильных вакансиях. Интерактивную площадку Алтай-Кокса посетили студенты разных курсов института биотехнологии, направления «химическая технология».

Алтай-Кокс принял участие по Всероссийском профориентационном форуме Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Алтай-Кокс принял участие по Всероссийском профориентационном форуме Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

В форуме «Карьера.ру» приняли участие 45 предприятий Алтайского края. Форум — это площадка для общения студенческой молодежи и работодателей. Для участников проводят мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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