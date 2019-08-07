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Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, приступила к монтажу основного технологического оборудования для внедрения технологии трамбования угля на действующей коксовой батарее Алтай-Кокс, ведущего российского производителя металлургического кокса.

Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля
Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля
ОАО "Алтай-Кокс"

Технология трамбования предполагает, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Эта технология внедряется на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия, запущенной в 2006 году. Ее производственная мощность — 1,1 млн т кокса в год.

Проект с общим объемом инвестиций 4,5 млрд рублей позволит повысить качество кокса, снизить его себестоимость и улучшить экологические параметры производства.

Комплексным поставщиком технологии трамбования является компания HuDe (Германия), один из мировых лидеров в этой области. Сейчас на комплексе трамбования завершается возведение основных железобетонных конструкций угольной башни с трамбовочными устройствами, начат монтаж конвейеров подачи шихты и машины загрузки шихты в печи. Модернизированная батарея будет оснащена новыми современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов.

Посмотреть видео о ходе монтажа можно по ссылке

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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